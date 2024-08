Domenica 4 agosto è andata in onda in prima serata su Italia 1 la terza puntata di TILT – Tieni il tempo, il nuovo game show condotto da Enrico Papi che mette in competizione alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport. Qui sopra la puntata integrale in streaming. In ogni appuntamento due squadre formate ciascuna da quattro celebrities sono pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.

Tilt - Tieni il tempo: gli ospiti della terza puntata

Questa settimana gli sfidanti Manuela Arcuri, Paola Barale, Simone Montedoro e Jake La Furia proveranno a battere la squadra campione composta da Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Beppe Vessicchio. Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il "mitico" vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà "Il tempo": i secondi d’ascolto che serviranno per superare la prova finale decretando i quattro campioni della serata che torneranno la settimana successiva.

Tilt - Tieni il Tempo, cosa è successo nella terza puntata

Tantissime sfide nel terzo appuntamento del programma di Italia 1 che hanno visto sfidarsi il team dei Vessicchi, capitanati da Beppe Vessicchio, e il team di Jake La Furia.

Dalla "prova microfono" alla "prova disturbo" fino alla "sfida rap", chi vincerà queste manche guadagnando tempo per la prova finale? TILT è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate e ai momenti più divertenti, gli utenti potranno accedere a contenuti di backstage esclusivi. I profili social di Mediaset Infinity, inoltre, coinvolgeranno i fan del programma con commenti a caldo del cast e momenti di interazione a tema musicale.

