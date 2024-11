Su Canale 5 esordio vincente per la prima puntata di This is me, leader assoluto della serata con 3.213.000 spettatori totali e il 22.24% di share, (che sale al 25% sul target commerciale).

Il primo dei tre appuntamenti con lo show condotto da Silvia Toffanin, che celebra e racconta i grandi talenti nati ad Amici in 24 edizioni, ha toccato picchi di oltre 4.100.000 spettatori e sfiorato il 30% di share.

Numeri record anche tra i giovani dove This is me raggiunge una media del 29.5% di share sul target 15-34 anni.

Boom sui social: #ThisIsMe è sul podio dei programmi più commentati su X in Italia e nel mondo.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "L’eccellente risultato della prima delle tre serate evento di This Is Me, per noi è un grande motivo di orgoglio! Silvia Toffanin ha raccontato in maniera straordinaria i talenti nati ad Amici, diventati oggi grandi protagonisti della musica, della danza e dello spettacolo nazionale e internazionale.

Con il suo stile unico ha ripercorso le vicende di ragazzi che, grazie allo studio, all’impegno e alla dedizione, hanno trasformato i propri sogni in realtà. Le storie di vita, unite a momenti di intrattenimento davvero unici, hanno coinvolto ed emozionato gli spettatori.

Un ringraziamento speciale a Silvia Toffanin e a Maria De Filippi che, con Fascino PGT, ha prodotto il programma mettendoci, come sempre, grande cura e passione”.