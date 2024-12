Da Elodie a Mattia Zenzola e Alberto Urso, scopriamo tutti gli ospiti dell'ultima puntata di This is me in onda mercoledì 4 dicembre su Canale 5

Mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5, terza e ultima puntata di This is me. Dopo il grande successo delle prime due puntate, continua il viaggio tra ricordi, forti emozioni, successi e sogni realizzati dei tanti talenti nati nella scuola di Amici.

Scopriamo chi sono gli ospiti che si racconteranno nell'ultima puntata di This is me in compagnia di Silvia Toffanin.

This is me, gli ospiti dell'ultima puntata

Nello studio di This is me, Elodie ripercorrerà la sua carriera dalla vittoria della quindicesima edizione di Amici al Festival di Sanremo fino all'esordio al cinema nel film Ti mangio il cuore.

Tra gli ospiti, i ballerini Alessandro Cavallo e Mattia Zenzola, il tenore Alberto Urso, il cantautore Enrico Nigiotti, il ballerino Sebastian Melo Taveira, la coreografa e ballerina Giulia Pauselli, Wax, Dustin e Riki Marcuzzo.

Inoltre, saranno presenti cinque storici volti di Amici che per anni hanno contribuito alla crescita artistica dei ragazzi: il maestro Peppe Vessicchio, Rossella Brescia, Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e Alessandra Celentano.