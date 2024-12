Confermato il successo di This is me, leader assoluto della serata per la terza settimana consecutiva con 3 milioni di spettatori e il 21.77% di share

Grandi ascolti per l’ultimo appuntamento con This is me, per la terza settimana consecutiva leader assoluto della serata con 3.034.000 spettatori totali e il 21.77% di share.

Lo show condotto da Silvia Toffanin, che celebra e racconta i sogni realizzati dai tanti talenti nati, in 24 edizioni, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha toccato picchi di quasi 4.000.000 di spettatori e del 29% di share.

Silvia Toffanin

Sui social, con l’hashtag ufficiale #thisisme, il programma ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

Prodotto da Fascino Pgt, “This is me” ha collezionato nelle tre serate evento una media di 3.056.000 telespettatori, con una share del 21.72%, aggiudicandosi sempre la leadership di fascia.