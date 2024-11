This Is Me al via mercoledì 20 novembre su Canale 5

Mercoledì 20 novembre in prima serata su Canale 5 prende il via This is Me. Il nuovo programma, condotto da Silvia Toffanin, ripercorrerà il percorso dei tanti giovani talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi per poi affermarsi nel mondo della musica e della danza. "Il racconto di un sogno che è diventato realtà", si legge a corredo del promo in cui vengono annunciati i primi ospiti della trasmissione. Tra questi, Alessandra Amoroso, che dopo aver vinto l'ottava edizione del talent nel 2009 oggi vanta una straordinaria carriera segnata da record, concerti e importanti riconoscimenti. Emma Marrone, protagonista durante la nona edizione del programma e oggi tra le cantanti italiane più amate. Così come Annalisa, seconda nella decima edizione di Amici e attualmente riconosciuta come l'artista italiana con più copie vendute in era FIMI. E ancora, Elodie, che dopo il secondo posto alla quindicesima edizione di Amici ha avviato una carriera ricca di successi che nella prossima estate le permetteranno di esibirsi allo stadio San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Ma anche i The Kolors, vincitori della quattordicesima edizione, e Irama, che ha trionfato nella diciassettesima edizione del talent show.

