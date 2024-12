Pier Silvio Berlusconi, la dedica a Silvia Toffanin: "Orgoglioso di te, sei il mio amore"

Nel corso dell'ultima puntata di This Is Me, Pier Silvio Berlusconi è entrato a sorpresa nello studio del programma. Nel suo discorso, non è mancato un ringraziamento a Silvia Toffanin: "Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non vi immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro: studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore".

Pier Silvio Berlusconi ha ringraziato anche Maria De Filippi: "Maria ha reso tutto questo una bellissima realtà. Grazie con tutta la mia stima, con tutto il mio cuore, sei veramente unica, ti voglio bene".

Parlando di This Is Me, Pier Silvio Berlusconi ha detto: "Questo spettacolo è qualcosa che ci rende davvero orgogliosi. Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della televisione italiana. Addirittura con una ventata di freschezza, di novità, ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana. Celebrare Amici è qualcosa che ci dà orgoglio".

Pier Silvio Berlusconi ha condiviso anche un messaggio importante: "Amici porta con sé un insegnamento per le famiglie italiane che guardano Canale 5 e per i più giovani. L'insegnamento è che il talento è un dono e come tutti i doni deve essere onorato. C'è un modo per onorarlo veramente ed è l'impegno. Con Amici si mostra alle nuove generazioni come tutto, anche il talento - che è raro e speciale - deve essere onorato con il lavoro sodo e l'impegno".