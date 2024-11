Marco Garofalo, il ricordo della moglie Rosa Grieco: "Ci chiese di non piangere per lui"

A "This Is Me" il ricordo del coreografo e insegnante di "Amici" Marco Garofalo, scomparso nel 2018

" Marco voleva essere ricordato con il sorriso. Ci disse: 'Non dovete mai piangere per me'": Rosa Grieco ha ricordato a This Is Me il marito Marco Garofalo, coreografo e insegnante di Amici, scomparso nel 2018.

"La sua ultima lezione era stata proprio ad Amici. Lo chiamavano orso perché era molto severo nel suo lavoro, ma in realtà era molto simpatico. A casa si ballava, si scherzava", ha aggiunto Rosa Grieco.

Anche la ballerina Elena D'Amario ha ricordato a This Is Me Marco Garofalo: "Ci siamo rincontrati dopo tanti anni, ci siamo abbracciati e lui mi ha fatto i complimenti per il percorso che avevo fatto negli Stati Uniti. È stato un bel momento".