Lorella Cuccarini e i 34 anni di matrimonio con Silvio Testi: "La famiglia dà senso a tutto"

Lorella Cuccarini ripercorre a This Is Me la sua lunga storia d'amore con Silvio Testi, all'anagrafe Silvio Capitta. "Ho conosciuto Silvio al mio debutto con Pippo Baudo a Fantastico 6 (1985 ndr). Lui era produttore musicale del programma. Mi ha colpito subito con il suo sorriso affascinante e anche con la passione per il lavoro, ma allora eravamo entrambi impegnati e per me sarebbe stato il momento più sbagliato. Ero proprio agli inizi della mia carriera, non mi sarebbe neanche venuto in mente", ricorda la conduttrice e insegnante di canto, 60 anni.



Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono rincontrati qualche anno dopo: "Ci siamo persi di vista, poi a distanza di tempo siamo tornati a lavorare insieme. Quando ci siamo rincontrati eravamo liberi entrambi, ma eravamo titubanti perché tra di noi c'era così tanta stima sul lavoro che avevamo paura di rovinarla".



Si sono sposati nel 1991 in segreto. "Io ero un personaggio pubblico e non ci piaceva l'idea di condividere questo momento, cioè di viverlo in un modo che non fosse solo nostro. Infatti abbiamo chiesto al parroco di poter fare solo il rito religioso, per non dover affiggere le pubblicazioni. Ci siamo sposati in Comune in un secondo momento. Abbiamo organizzato il matrimonio spacciandolo per la mia festa di compleanno", racconta Lorella Cuccarini, che con il marito ha avuto quattro figli.



Ripensando alla loro storia oggi, l'insegnante di canto aggiunge: "Sono passati 34 anni, ma c'è un rapporto di grande complicità. Nessuna famiglia è perfetta, ma cerchiamo di sciogliere sempre i nodi e guardare al futuro. Poi ci sono i nostri figli".



"Se non avessimo avuto i figli anche le soddisfazioni personali non avrebbero avuto senso perché la famiglia dà senso a tutto", conclude Lorella Cuccarini, che a This Is Me ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera.