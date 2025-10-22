Lorella Cuccarini ricorda Pippo Baudo: la lettera letta da Maria De Filippi

"Non tutti hanno la fortuna di incontrare un padre artistico come te. Io sì e te ne sarò grata per sempre. So per certo che tutto ciò che mi hai insegnato continuerà a vivere in me che ho avuto il privilegio di conoscerti per l'uomo grande e il professionista che sei. Con amore e gratitudine, tua Lorella": sono le parole contenute nella toccante lettera che Lorella Cuccarini ha voluto dedicare a Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto. Lorella Cuccarini ha mosso i suoi primi passi in tv nel 1985 proprio al fianco di Pippo Baudo nel programma Fantastico 6. Da quel momento è iniziata tra loro una solida amicizia e collaborazione che li ha portati a condurre insieme il Festival di Sanremo nel 1993.



Dopo la scomparsa di Pippo Baudo, Lorella Cuccarini, 60 anni, non ha voluto condividere pubblicamente il suo ricordo del grande conduttore: "In quel momento, quando è successo, tutti mi chiedevano interviste. Io ho sempre parlato tanto bene di Pippo, per mia fortuna. La riconoscenza da parte mia per lui non è mai mancata. In quel momento invece ho pensato che fosse giusto vivere il momento silenziosamente perché tutto quello che dovevo dire a Pippo gliel'avevo detto personalmente".