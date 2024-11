Anbeta Toromani balla con il compagno Alessandro Macario: "In sala prove litighiamo, ma vince lei"

Anbeta Toromani ha presentato a This Is Me il compagno Alessandro Macario, a cui è legata da 15 anni. Il ballerino ha rivelato cosa l'ha fatto innamorare della compagna: "I suoi occhi malinconici".

Parlando della loro quotidianità come coppia: "A casa io posso fare l'idraulico, l'elettricista, il commercialista, il resto fa lei".

Insieme nella vita privata e sul lavoro, Alessandro Macario e Anbeta Toromani si sono esibiti a This Is Me in un passo a due. Il ballerino rivela come sia ballare con la propria compagna: "È bellissimo perché ci si conosce meglio, c'è confidenza. Le prove invece sono meno facili, perché litighiamo su tutto, ma poi vince lei".