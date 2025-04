Il finale di stagione della serie turca Tradimento, in onda venerdì 18 aprile in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

L'ultimo episodio della prima stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'amatissima Vahide Perçin, è stato trasmesso venerdì 18 aprile in prima serata su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

Tradimento, come finisce la prima stagione?

Nell'ultimo episodio della prima stagione di Tradimento, nell'albergo di Behram si svolgono le nozze di Tolga e Selin. Serra mostra in diretta sui social i preparativi che Oylum segue con molta attenzione. Behram si accorge dell'insofferenza della ragazza e, durante una cena a casa di Guzide, si arrabbia con sua moglie, alza la voce con sua suocera e se ne va in preda alla rabbia. Per caso, Yesim ascolta una conversazione telefonica di Korkmaz con Tarik e decide di seguirli di nascosto. L'avvocato nega il suo aiuto a Korkmaz che lo minaccia di trascinarlo a fondo con lui. Tarik spara all'uomo sotto gli occhi di Yesim che riprende l'omicidio mentre li sta spiando. Mualla è convinta che Olyum debba pensare al bambino e non alla sua carriera, così convince Behram a impedirle di sostenere l'esame di abilitazione. L'uomo si ritrova costretto a provocare un incidente d'auto per fermare la moglie che finisce d'urgenza in ospedale. Il medico del pronto soccorso comunica a Behram che potrà salvare solo uno tra Oylum e suo figlio. Sconvolto dalla notizia, Behram esce dall'ospedale e viene misteriosamente colpito da uno sparo.

Tradimento, quando inizia la seconda stagione e dove vederla

I nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento vanno in onda da sabato 19 aprile su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE