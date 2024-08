Scopriamo le trame delle puntate di The Family in onda dal 26 al 30 agosto su Canale 5

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) e Serenay Sarıkaya (Devin) in una scena di The Family

Cosa accadrà negli episodi in onda dal 26 al 30 agosto di The Family (titolo originale: Aile)? Scopriamo la trama e le anticipazioni della serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family, le trame dal 26 al 30 agosto: Devin scopre di essere incinta

Ibrahim tenta di convincere Hülya a cedere uno dei suoi figli a Ilyas, come offerta di pace, data la mancata solidarietà degli amici di Yusuf. Nel frattempo, Ilyas e Salih cercano di corrompere Tolga e Ibrahim, considerati i punti deboli della famiglia Soykan, per farli passare dalla loro parte.

Devin scopre di essere incinta e cerca di parlarne con Aslan. Tuttavia, Aslan è completamente assorbito dai preparativi per la rappresaglia contro Ilyas, ignorando le notizie di Devin.

Ekrem, ancora scosso dall'incidente sul balcone, propone a Yagmur di sposarlo. Tuttavia, la notizia non è ben accolta da Hülya, che disapprova la loro unione.

Dopo l'attacco di Ilyas alla villa dei Soykan, Aslan pianifica una vendetta implacabile. Nel frattempo, Hülya è sotto una tremenda pressione per scegliere quale dei suoi figli dovrà essere sacrificato a Ilyas.

Seher, la cui condizione neurologica peggiora, continua a fare riferimento a un evento doloroso sepolto nel passato della famiglia. Durante uno scontro, Aslan, catturato e tenuto prigioniero da Ilyas, riesce a liberarsi e uccide Ilyas, che prima di morire accenna allo stesso misterioso evento che tormenta Seher.

Aslan scopre che Cihan non è suo fratello biologico. Decide di lasciare l'attività di famiglia, cedendo il comando a Cihan, e pianifica di iniziare una nuova vita con Devin.

Cihan, carico di rabbia dopo aver visto un video che svela la verità sul suo passato, si reca allo studio di Devin, la quale è costretta a interrompere le loro sedute terapeutiche. Successivamente, Cihan si dirige alla villa per un confronto finale con Aslan, determinato a chiudere i conti una volta per tutte. Dal 12 al 23 agosto i nuovi episodi di The Family saranno trasmessi a partire dalle 14:10, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE