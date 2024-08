Dal 12 agosto cambia l'orario di messa in onda della serie turca The Family nel pomeriggio di Canale 5

The Family - Aslan

Da lunedì 12 agosto, The Family cambia la sua collocazione nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Di seguito scopriamo il nuovo orario della serie tv turca con Kivanç Tatlitug per non perdere neanche una puntata delle vicende della famiglia Soykan.

The Family sostituisce Endless Love: quando va in onda

Endless Love non andrà in onda dal 12 al 23 agosto e verrà sostituito da The Family.

Dal 12 agosto, The Family andrà in onda dalle 14:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La tormentata storia d'amore di Nihan e Kemal riprenderà il 26 agosto con i nuovi episodi di Endless Love.

The Family, le anticipazioni del 12 agosto

Nella puntata in onda lunedì 12 agosto, Hulya vuole escludere Yagmur dalla vita familiare non invitandola al barbecue organizzato nella villa dei Soykan, ma il resto della famiglia non è d'accordo e insiste affinché la ragazza si sieda al loro tavolo.

