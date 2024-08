Scopriamo le trame delle puntate di The Family in onda dal 19 al 23 agosto su Canale 5

Serenay Sarıkaya (Devin) e Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) in una scena di The Family

Cosa accadrà negli episodi in onda dal 19 al 23 agosto di The Family (titolo originale: Aile)? Scopriamo la trama e le anticipazioni della serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family, le trame dal 19 al 23 agosto

Hulya ordina l'assassinio di Buket, la moglie dell'avvocato Suat Koruzade, per proteggere gli interessi della sua famiglia. Questo omicidio viene ripreso con un cellulare e il video viene visto da Devin.

Aslan, spinto dalla vendetta per l'avvelenamento di Ceylan, irrompe nella villa di Atilla, lo uccide e brucia il corpo, distruggendo l'abitazione. Questo evento, insieme all'omicidio di Buket, porta Devin a legarsi ancora di più alla famiglia Soykan.

Prevedendo un interrogatorio da parte della polizia a causa degli eventi recenti, la famiglia Soykan convoca l'avvocato Cagri per preparare tutti i membri alle possibili domande. La pressione di mantenere i segreti e il peso delle azioni recenti si fanno sentire su ciascun membro della famiglia.

Yagmur, stressata dalle tensioni nella villa Soykan, decide di fuggire e tornare nella casa che condivideva con Devin. Aslan affronta Ilyas, dando il via a una guerra aperta tra le due famiglie. Ilyas giura vendetta contro i Soykan per la morte di suo figlio, promettendo di sterminare tutta la famiglia.

Ilyas mette Hulya di fronte a una scelta terribile: sacrificare uno dei suoi figli, Cihan, il figlio adottivo, o Aslan, suo figlio naturale.

Cihan annuncia alla famiglia che sta per diventare padre. Devin è tormentata dall'idea di denunciare Aslan e la famiglia Soykan alla polizia per omicidio.

Mentre la famiglia si prepara per recarsi al cimitero in occasione dell'anniversario della morte di Yusuf, due poliziotti fanno visita per indagare sull'incendio che ha ucciso Atilla. Ilyas fa installare una bomba su una delle auto dei Soykan, pianificando di farla esplodere durante la visita al cimitero.

L'esplosione della bomba provoca feriti e la famiglia Soykan si ritrova in ospedale. Aysel è in terapia intensiva e rischia di perdere il bambino che porta in grembo. Aslan e Cihan tentano di vendicarsi su Ilyas sfruttando un infiltrato nel suo quartiere, ma riescono solo a trovare e uccidere Gokhan.

Devin scopre di essere incinta e Ilyas invia un ultimatum a Hulya. Dal 12 al 23 agosto i nuovi episodi di The Family saranno trasmessi a partire dalle 14:10, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.