Scopriamo i matrimoni più emozionanti delle serie tv turche: dagli amori non ricambiati di Terra amara alle celebrazioni di The Family, If You Love e tanti altri

Il matrimonio è un momento centrale nella narrazione delle serie tv turche. Alcune volte il matrimonio rappresenta il traguardo di un grande amore, ma assistiamo anche a matrimoni combinati senza il consenso di uno degli sposi.

Nel video qui sopra, potete vedere i matrimoni più iconici delle serie tv turche.

Terra amara: i matrimoni senza amore nelle serie turche

Non tutti i matrimoni rappresentano un lieto fine o l'amore incondizionato come ci insegnano le tormentate storie di Terra amara. Zuleyha non ricambia l'amore di Demir all'inizio della prima stagione della serie e decide di sposarlo solo per le minacce di Hunkar. Sempre in Terra amara, Yilmaz sposa Mujgan continuando ad amare Zuleyha e sognando una vita con lei.

In alcune serie turche, il matrimonio viene orchestrato dai due sposi per motivi che vanno oltre i sentimenti come avviene in Bitter Sweet tra Nazli e Ferit o in If You Love tra Ates e Leyla.

The Family, Love is in the air: i matrimoni più emozionanti

Ma le serie turche regalano anche tante celebrazioni ricche d'amore e sentimenti dove il matrimonio segna il punto più alto di una grande storia d'amore.

Aslan e Devin si sposano con una grande festa andando contro la famiglia dell'uomo in The Family. L'ultima stagione di Terra amara si conclude con il matrimonio di Fikret e Zeynep celebrato da Lutfiye.

In My home my destiny, Zeynep si sposa due volte, vivendo due esperienze molto diverse: all'inizio della prima stagione, Zeynep sposa Mehdi per soddisfare i desideri di sua madre Sakine mentre nella seconda stagione, dopo la morte di Mehdi, Zeynep sposa Baris in piena libertà e consapevolezza.

Il matrimonio nelle serie turche: dal nastro rosso al giorno dell'hennè

Nelle serie tv, possiamo notare diverse tradizioni, usi e costumi legati ai matrimoni in Turchia.

Alle future spose viene regalata una cintura rossa da indossare durante la celebrazione del matrimonio come vediamo nel matrimonio di Seyit ne La ragazza e l'ufficiale. Il rosso rappresenta l'amore tra i due sposi ma anche la felicità e la sessualità.

Il giorno dell'hennè precede il giorno delle nozze. Come mostrato nella serie Dreams and Realities, è il giorno in cui la sposa saluta la sua vecchia vita e la sua famiglia. Durante questa festa, amici e parenti si dedicano alla decorazione della sposa con l'henné rosso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE