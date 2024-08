The Family, il riassunto della settimana dal 29 luglio al 2 agosto

Ecco cosa è successo negli episodi di The Family andati in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5

Durante le puntate di The Family in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5, Aslan chiede a Cihan le chiavi dell'ufficio di suo padre. Viene a sapere inoltre che c'è una lettera per lui che il padre ha scritto prima di morire.

Dopo che Hulya ha reso pubblica la notizia che Devin rinuncerebbe al cognome Soykan, la ragazza e Aslan hanno un forte litigio: Devin lascia la casa di Aslan e se ne va.

Successivamente Aslan incontra Serhat per concludere l'affare del casinò in Romania.

Nel frattempo Ibrahim chiede a Kemal di indagare sulla sorella di Devin che avrebbe un passato da escort e avrebbe frequentato Serhat.

Dopo non essersi visti per due settimane, Aslan e Devin hanno un nuovo litigio ma alla fine l'amore trai i due sembra prevalere.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì.

