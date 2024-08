Il riassunto della puntata della serie turca The Family in onda venerdì 23 agosto su Canale 5

Nell'episodio 35 della nuova fiction turca The Family (Aile), in onda venerdì 23 agosto, Aysel arriva in ospedale circondata dalla sua famiglia. La donna ha paura di perdere il suo bambino dopo essere rimasta ferita nell'esplosione.

Aslan e Cihan cercano di vendicarsi su Ilyas, ma trovano solo Gokhan e lo uccidono. Devin scopre di essere incinta di tre settimane.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 23 agosto della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya e le reazioni degli spettatori su X. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

