Il riassunto della puntata della serie turca The Family in onda giovedì 22 agosto su Canale 5

Nell'episodio 34 della nuova fiction turca The Family (Aile), in onda giovedì 22 agosto, due poliziotti che indagano sulla morte di Atilla fanno visita ai Soykan. Vogliono ascoltare tutta la famiglia, Devin compresa.

Nel mentre, Ilyas ha fatto installare una bomba su una delle auto con cui i Soykan si recano al cimitero per le commemorazioni dell'anniversario della morte di Yusuf.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 22 agosto della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya e le reazioni degli spettatori su X. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

