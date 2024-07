Il riassunto della puntata della nuova serie turca The Family in onda lunedì 15 luglio su Canale 5

Nel sesto episodio della nuova fiction turca The Family (Aile), in onda lunedì 15 luglio, durante una lite tra Devin e suo padre, Aslan le fa una dichiarazione d'amore. Le parole di Aslan colpiscono molto la ragazza, a tal punto da portarla a fare una proposta importante.

Successivamente, Aslan corre a casa perché sua nonna si è smarrita.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 15 luglio della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya e le reazioni degli spettatori su X. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE