The Family in onda su Canale 5 da lunedì 8 luglio

The Family (titolo originale: Aile) è la nuova serie turca in onda in prima visione assoluta su Canale 5 da lunedì 8 luglio alle 14.45. La nuova dizi vede protagonisti Kivanç Tatlitug - conosciuto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful - e Serenay Sarikaya; è il racconto di un amore carico di passione che deve fare i conti con una famiglia dai loschi segreti.

Qui sopra, vediamo il trailer di The Family.

The Family: la trama della nuova serie turca

I protagonisti della serie turca The Family

G irata tra Istanbul e Smirne, questa nuova serie narra l'inaspettata e passionale storia d’amore tra il boss del crimine Aslan e la brillante psicologa Devin. L'uomo è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, mentre la giovane è riuscita a diventare una professionista molto conosciuta grazie al suo valore e al suo talento. In comune, oltre al loro amore, hanno dei familiari con problemi mentali.

The Family: i protagonisti della serie con Kivanç Tatlitug

Il protagonista maschile di The Family è Kivanç Tatlitug, attore che il pubblico italiano ha conosciuto in Brave and Beautiful, dove ha vestito i panni di Cesur Alemdaroğlu, e in La ragazza e l'ufficiale, in cui ha interpretato Kurt Seyit Eminof.

Il personaggio principale femminile è invece Serenay Sarikaya, che in passato è stata la protagonista del remake turco di The O.C., ovvero Mira Beylice, l'alter ego di Marissa Cooper.

The Family: quando va in onda su Canale 5

The Family è trasmessa su Canale 5 in prima visione assoluta dall'8 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 14:45 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE