Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda venerdì 9 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 25 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmesso venerdì 9 agosto su Canale 5, Cihan agisce alle spalle di Hulya e si allea con Aslan. Insieme, i due fratelli si liberano di Serhat e organizzano un piano per nascondere a Ilyas Koruzade la morte di suo figlio.

Quando Hulya scopre che Serhat è stato ucciso, spaventata per la possibile reazione di Ilyas, prende l'iniziativa insieme a Ibrahim. Il tutto senza fare sapere nulla ad Aslan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE