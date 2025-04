Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 5 al 9 maggio

Una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 5 al 9 maggio nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 5 al 9 maggio

Ceylin firma autonomamente il contratto per la nuova casa, ma Ilgaz non si presenta all’appuntamento. Nel frattempo, Neva porta una lettera di Makbule a Ilgaz e Pars, rivelando che il padre di Ilgaz sta per compiere un gesto estremo. Ilgaz e Pars si precipitano al cimitero, ma quando arrivano, Metin sta per suicidarsi, ma la pistola spara a vuoto grazie all’intervento di Mert che ha tolto le pallottole.

Cinar viene nascosto in un container pronto per essere imbarcato, ma Ozgur scopre il piano e avvisa Yekta. Eren, Ilgaz e Pars cercano disperatamente Cinar, scoprendo che è stato seguito da un misterioso ragazzo.

Yekta porta Ceylin sul luogo dove Zafer è stato ucciso e le svela dettagli nascosti su chi ha protetto il colpevole. La trama fa un salto indietro nel tempo, quando il giovane è stato ucciso e Metin, Eren e Ilgaz sono coinvolti nelle indagini.

Ceylin trova Cinar, ma la verità su quanto accaduto rimane incerta.

