Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda martedì 30 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 17 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmesso martedì 30 luglio su Canale 5, Hulya lascia trapelare la notizia che Devin ha rifiutato il cognome Soykan, scatenando sui social media una piccola rivolta contro di lei e creando tensioni in famiglia. Aslan è inizialmente sorpreso perché aveva dimenticato l'accordo stretto con la moglie, ma le cose tra i due sembrano sistemarsi rapidamente. Più tardi arriva però un altro problema a complicare la giornata di Aslan, perché sembra che qualcuno si sia introdotto illegalmente nell'ufficio del padre. Aslan incontra Cihan per farsi consegnare le chiavi dell'ufficio e andare a verificare, e ha un diverbio con lui.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE