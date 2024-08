Nell'ultimo episodio della serie turca The Family (Aile), trasmesso giovedì 29 agosto su Canale 5, Aslan è furioso con Hulya dopo aver scoperto che Cihan non è suo fratello e che lei glielo aveva tenuto nascosto. Aslan decide di lasciare l'attività di famiglia, di cedere il comando a Cihan e di cominciare una vita del tutto nuova con Devin. Cihan in un primo momento straccia il foglio con i risultati del DNA, poi ci ripensa e resta sconvolto quando scopre la verità. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

