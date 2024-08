Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda venerdì 23 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso venerdì 23 agosto su Canale 5, l a famiglia Soykan è in ospedale in seguito all'esplosione della bomba posizionata sull'auto.

Aysel è in terapia intensiva e rischia di perdere il bambino. Aslan e Cihan cercano di vendicarsi su Ilyas sfruttando un infiltrato nel suo quartiere, ma trovano solo Gokhan e lo uccidono.

Dopo aver fatto delle analisi del sangue, Devin scopre di essere incinta.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

