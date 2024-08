Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda giovedì 22 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso giovedì 22 agosto su Canale 5, cade l'anniversario della morte di Yusuf e come da tradizione la famiglia deve rendergli omaggio al cimitero.

Prima, però, i Soykan ricevono la visita di due poliziotti che stanno indagando sull'incendio in cui sarebbe morto Atilla.

Nel mentre, Ilyas ha fatto installare una bomba su una delle auto con le quali i Soykan si recheranno al cimitero.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

