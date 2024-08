Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda venerdì 16 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso venerdì 16 agosto su Canale 5, Ilyas scopre che Atilla e Serhat erano coinvolti in un giro di droga e che quest'ultimo a Smirne frequentava una escort di nome Hande. Su suggerimento di Iskender, viene perquisito l'appartamento in cui Atilla e Serhat si incontravano per la droga e li' trovano il dito che Ilyas scopre essere quello di suo figlio dopo aver fatto la prova digitala con una cassaforte.

In seguito all'annuncio di Leyla a cena, Aslan, dopo aver minacciato Tolga, lo costringe a firmare un contratto che lo mette a capo della nuova società fantasma creata per ripulire i soldi del gioco d'azzardo.

Cihan fa i conti con la possibilità di diventare padre e ne parla con Devin.

Yagmur ha un violento litigio con Ekrem, mentre Ceylan si scontra con Hülya, che continua a immischiarsi nella sua vita. Sconvolta, si chiude in camera e prende una gran quantita' delle pillole che le aveva regalato Atilla.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

