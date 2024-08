Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda lunedì 12 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso lunedì 12 agosto su Canale 5, Hülya tenta di escludere Yagmur dalla vita familiare non invitandola al barbecue organizzato nella loro villa, ma il resto della famiglia non ci sta e tutti insistono perché la ragazza si sieda al loro tavolo.

Aslan e Devin trascorrono una serata con amici, ma lui porta una pistola con sé e qualcuno sembra tenerli d'occhio. Hülya cerca di convincere Ekrem che Yagmur non è la donna adatta a lui e riesce nel suo intento. I due ragazzi sembrano lasciarsi.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

