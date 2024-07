Il quarto episodio della serie turca The Family, in onda giovedì 11 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella quarta puntata della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa giovedì 11 luglio su Canale 5, Aslan vuole migliorare l'immagine della sua famiglia e, ora che Atilla ha preso il controllo delle attività dello zio, sta considerando una collaborazione professionale con lui. Ma Atilla fa una passo falso con Aslan che potrebbe costargli caro.

Intanto Devin è decisa a chiarire il suo rapporto con Aslan, ma ancora una volta cede al suo fascino e non riesce nell'intento. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'11 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

