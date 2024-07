Nell'episodio 8 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa mercoledì 17 luglio su Canale 5, Hulya va da Devin nel suo studio fingendo di volersi scusare con lei per il comportamento di Aslan. In realtà, vorrebbe farle cambiare idea sul matrimonio, ma Devin riesce a tenerle testa. Nel frattempo, Aslan legge l'accordo prematrimoniale e si infuria con sua madre, mentre Ibrahim scopre le vere intenzioni di Atilla rispetto al documentario. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 17 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

