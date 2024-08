Il finale di stagione della serie turca The Family, in onda venerdì 30 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

L'ultimo episodio della prima stagione della serie turca The Family (Aile) che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, è stato trasmesso venerdì 30 agosto su Canale 5 ed è disponibile on demand su Mediaset Infinity.

The Family, come finisce la prima stagione?

Aslan in una scena di The Family

Nell'ultimo episodio della prima stagione di The Family, Cihan scopre di essere stato adottato e che i Soykan hanno ucciso i suoi veri genitori. Carico di rabbia arriva allo studio di Devin spaventandola e costringendola a interrompere le sue sedute di terapia.

Nel frattempo, Ekrem rivela a Yagmur che non possono stare più insieme perché la sua famiglia ha scoperto il passato da escort della ragazza e non approverebbe il loro matrimonio.

Deciso a punire i Soykan, Cihan arriva alla villa per la resa dei conti finale con Aslan. Dopo aver dato fuoco all'abitazione, Cihan è pronto ad uccidere Aslan, ma viene fermato dall'improvviso intervento di Devin che gli spara.

The Family, quando inizia la seconda stagione e dove vederla

Dal 2 settembre la seconda stagione di The Family sarà disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

