Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda mercoledì 7 agosto su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda mercoledì 7 agosto, Aslan accetta controvoglia di seguire il consiglio di Devin e fare in modo che Serhat venga arrestato, sulla base della testimonianza di Yagmur. Devin cerca di aiutare sua sorella a riprendersi, le sta vicino e la invita a distrarsi.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

