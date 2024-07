Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda martedì 30 luglio su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda martedì 30 luglio, Hulya lascia trapelare la notizia che Devin ha rifiutato il cognome Soykan, scatenando sui social media una piccola rivolta contro di lei e creando tensioni in famiglia. Aslan è inizialmente sorpreso perché aveva dimenticato l'accordo stretto con la moglie, ma le cose tra i due sembrano sistemarsi rapidamente. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

