The Family, le anticipazioni della puntata del 16 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda martedì 16 luglio su Canale 5

Aslan in una scena di The Family

Nella prossima puntata di martedì 16 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, Devin presenta Aslan ai suoi amici e insieme celebrano la proposta di matrimonio fatta da Devin.

Tuttavia, nel corso della serata, Aslan perde la calma vedendo il marito di sua sorella con un'altra donna. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

