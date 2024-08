Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda mercoledì 14 agosto su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda mercoledì 14 agosto, su ordine di Hulya Ibrahim uccide l'avvocato Suat a pochi passi dal confine, mentre la moglie lo implora che le venga risparmiata la vita.

Aslan scopre l'intromissione della madre e va su tutte le furie.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

