Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda lunedì 12 agosto su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda lunedì 12 agosto, Hulya vuole escludere Yagmur dalla vita familiare non invitandola al barbecue organizzato nella villa dei Soykan, ma il resto della famiglia non è d'accordo e insiste affinché la ragazza si sieda al loro tavolo.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

