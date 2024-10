Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

La prima ecografia di Devin in The Family

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 4 all'8 novembre?

Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 4 all'8 novembre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Con la complicità di Bedri, Aslan attira Ilyas in una trappola e lo uccide.

Devin e Aslan si trovano di fronte a una scelta ardua: rischiare la vita di Devin per portare avanti la gravidanza o interromperla. Aslan non vuole perdere la moglie.

Bedri e Yagmur decidono di sposarsi, ma la madre di lei non vuole assolutamente legare anche la sua seconda figlia alla famiglia Soykan con tutti i rischi che ne conseguono.

Yagmur rivela a Bedri e Nedret il suo passato come escort, ottenendo da loro solidarietà e comprensione. Nese esprime dubbi sul matrimonio, ma alla fine Nedret riesce a convincerla.

La famiglia Soykan si risveglia di fronte a una triste realtà: la morte di nonna Seher.

