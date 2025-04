Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 28 aprile al 2 maggio

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 18 aprile? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 28 aprile al 2 maggio

Serenay Sarıkaya (Devin) in una scena di The Family 2

Melek, la compagna di cella di Leyla, è in fin di vita dopo un intervento d’urgenza, ma si salva.

Devin convince Aslan a portare i bambini a far visita a Leyla, così che sia lei stessa a spiegare ai figli perché non può uscire dal carcere. Ma la situazione degenera: Hülya scopre che i bambini sono da Cemre.

Nel frattempo, Aslan sospetta un sabotaggio al porto, scopre il complotto di Ilyas e Cihan, e riesce a evitarlo. Ma la crisi finanziaria lo mette all’angolo, finché Nedret, spinta da Devin, decide inaspettatamente di entrare in società.

La nuova alleanza porta però nuovi problemi: Nedret si trasferisce con la sua famiglia nella casa di nonna Seher, causando un clima teso di convivenza forzata. Aslan vuole riprendere il controllo del porto, a partire dal cugino Bedri.

Nese viene accusata di riciclaggio di denaro.

Nel carcere, Leyla rischia un'aggravante alla condanna: qualcuno le fa assumere di nascosto una sostanza proibita. Intanto la madre di Devin ha un momento di crisi.

Infine, Iskender e Turgut seguono Ibrahim.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

