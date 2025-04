Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 21 al 25 aprile

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 14 al 18 aprile? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 21 al 25 aprile

Serenay Sarıkaya (Devin) e Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) in una scena di The Family 2

Leyla, dal carcere, affida a Devin il compito di occuparsi dei suoi figli, sostenendo la propria innocenza. Devin si reca alla villa e, davanti ai giornalisti, nega il divorzio con Aslan, comunicando la promessa fatta alla donna.

Aslan cerca di coinvolgere la zia Nedret per salvare il porto di famiglia, ma si scontra con le resistenze di Hülya. Intanto, per liberare Leyla, costringe Sansar a confessare l’omicidio di Tolga, ma Hülya comincia già a sabotare la scarcerazione.

Leyla riesce a comunicare con l’esterno grazie a un telefono procuratole da Aslan, ma questo scatena l’ira di una compagna di cella. Hülya manovra l’ambiente carcerario per rendere impossibile il rilascio di Leyla.

Poco prima della scarcerazione, Leyla viene accusata di tentato omicidio e resta in carcere. Aslan, furioso per l’intrigo della madre, prende una decisione estrema: dà fuoco alla villa della famiglia per allontanarsi da Hülya.

Mentre i lavoratori del porto insorgono per i salari non pagati, Ilyas tenta di proporre un’alleanza ad Aslan, che però rifiuta. Le condizioni della detenuta aggredita da Leyla peggiorano, aggravando la posizione della donna.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE