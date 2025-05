Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 2 al 6 giugno

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 6 giugno? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 2 al 6 giugno

Serenay Sarıkaya (Devin) in una scena di The Family 2

Aslan lotta tra la vita e la morte dopo l'attentato subito. Devin e Hulya si ritrovano unite con l'obiettivo di cercare il colpevole, e i sospettati non mancano. Bedri potrebbe essersi vendicato in seguito alle divergenze sulla gestione del porto turistico, ma un indizio sembra portare allo zio Ibrahim.

Devin è assolutamente determinata a trovare il mandante di questo attentato. Hulya comunica a Ibrahim che il coma diabetico ha causato dei danni permanenti al suo corpo.

Le indagini parallele di Hulya e Devin convergono sul matrimonio di Cihan e Serap. Ma mentre Devin mira a catturare Berham per scoprire chi abbia ordinato il tentato omicidio, Hulya ha sempre più la certezza che il mandante sia Cihan.

Il giorno dopo, Behram viene preso, ma Cihan, che ne ha agevolato la cattura e ora è in procinto di sposarsi, non sa che il sicario di Hulya lo tiene già sotto tiro. Intanto Bedri, sospettato di essere il mandante persino da Nedret, approfitta dell'assenza di Aslan per insediarsi nella gestione del porto.

Mentre Aslan è ancora in ospedale, Iskender, Turgut ed Ekram rintracciano e catturano Behram, l'uomo che ha sparato e cercano di fargli rivelare chi è stato il mandante. Durante l'interrogatorio, Behram mostra comportamenti al limite della sociopatia. A quel punto, entra in gioco Devin che inizia a interrogarlo.

Cihan, uno dei principali indiziati per l'attentato ad Aslan, si sposa con Serap e di lì a poco Ilyas, testimone alle nozze, ha un faccia a faccia con Bedri durante il quale riesce a ottenere una goccia di sangue del ragazzo. Sottoposto il sangue al test del DNA, Ilyas scopre che Bedri è suo figlio.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

