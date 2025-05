Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 19 al 23 maggio

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 19 al 23 maggio? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 19 al 23 maggio

Umutcan Ütebay (Eko), Abdurrahman Yunusoğlu (Tugut) e Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) in una scena di The Family 2

Devin cerca ancora di proteggere Zeynep e Kaya tenendoli lontani dalla casa di famiglia mentre Leyla è in prigione, ma Aslan si oppone fermamente alla sua decisione.

Con uno stratagemma, Hulya riesce a far allontanare Nedret, riprendendo il controllo della situazione.

Quando Kaya ha la febbre alta, Devin lo porta dal padre Ergun, accompagnata da Aslan. Il bambino non è in pericolo, ma Ergun mette in guardia Aslan sul peso che Devin sta portando da sola nella gestione dei figli.

Al porto, Aslan conclude il contratto con i russi, umiliando ancora Bedri, che ora è deciso a vendicarsi. Hulya manda la polizia a casa di Devin per riprendersi i bambini, ma il piano fallisce grazie all’intervento di Nedret.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

