Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Una scena di The Family 2

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 16 al 20 settembre? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 16 al 20 settembre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

La villa della famiglia Soykan viene distrutta da un incendio appiccato dallo stesso Aslan. Dopo il disastro, Aslan propone di trasferirsi temporaneamente nella casa della nonna, Seher.

La compagna di carcere di Leyla, Melek, finisce in ospedale in gravi condizioni dopo uno scontro con lei. Viene sottoposta a un intervento d'urgenza e le sue condizioni sono critiche.

Ilyas si fa avanti con una proposta di collaborazione con Aslan, ma viene respinto. Più tardi, al porto, Aslan scopre appena in tempo che Ilyas e Cihan gli hanno preparato una trappola.

Devin cerca di coinvolgere Nedret nei suoi piani, ma la donna inizialmente rifiuta.

