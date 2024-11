Scopriamo la trama delle ultime puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Cosa accadrà negli ultimi episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dall'11 al 15 novembre?

Scopriamo la trama e le anticipazioni delle ultime puntate della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame del finale

Gli ultimi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Hulya e Nedret vogliono stanare Çeyrek e farlo uscire allo scoperto.

Intanto, Aslan elabora un piano con l'aiuto di Cihan: faranno sì che Babur scopra che nella casa di Kiymet ci sono molti soldi, inducendolo a rubarli.

Le nozze tra Bedri e Yagmur si celebrano senza incidenti. Tuttavia, Çeyrek evade dall'ospedale dove era ricoverato e ferisce mortalmente Cihan.

Aslan e Devin scoprono che avranno un bambino, ma apprendono anche che le condizioni di salute di Devin rendono la gravidanza ad alto rischio.

Infine, Devin entra in travaglio affrontando un parto molto rischioso per lei e il bambino.

