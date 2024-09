Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 9 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Cihan uccide Tolga davanti agli occhi dei suoi complici Ilyas e Serap.

Nel frattempo Aslan decide di lasciare Devin libera di poter tornare a Istanbul e di concederle il divorzio.

Leyla viene incastrata per l'omicidio di Tolga dopo che è stata vista quella notte litigare furiosamente con lui. Aslan giura alla sorella che scoprirà chi l'ha incastrata e farà di tutto per farla uscire di prigione. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 9 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE