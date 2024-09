Nel terzo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 4 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan si infuria quando scopre che Devin sta partendo per l'Inghilterra per lavorare in una nuova clinica. Nel frattempo Cihan rapisce Tolga per interrogarlo e in questo modo viene a sapere che Ilyas è ancora vivo. Successivamente Cihan scopre chi è stato a diffondere online il video della sparatoria in casa Soykan: si tratta di Serap, l'avvocato di Devin. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 4 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

