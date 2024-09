Il riassunto della puntata della serie turca The Family 2 pubblicata lunedì 30 settembre su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 30 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, dopo aver scoperto che Devin ha abortito, Nedret sospetta un coinvolgimento di Hulya. A scuola, Devin e Aslan ricevono le lamentele dei genitori dopo le notizie trapelate sulla famiglia Soykan. Devin, infine, ha la conferma che Hulya sta tramando qualcosa con suo padre Ergun.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 30 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

