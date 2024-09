Nel primo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato lunedì 2 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Devin vuole il divorzio da Aslan dopo aver perso il bambino ed essere caduta in depressione. Nel frattempo qualcuno ha diffuso online il video della sparatoria a casa Soykan e Aslan accusa Hulya di essere la colpevole. Cihan è ancora colmo di rabbia e promette ad Aslan che distruggerà lui e la sua famiglia. Devin parte per Smirne desiderosa di cambiare vita per sempre, ma Aslan riesce a raggiungerla nell'hotel dove alloggia. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 2 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

