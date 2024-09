Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato giovedì 19 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Nedret entra in società con Aslan nella gestione del porto.

Nedret decide di trasferirsi con tutta la sua famiglia nella nuova casa dei Soykan suscitando lo stupore di Aslan e la rabbia di Hulya.

Nel frattempo Ibrahim, dopo aver stretto degli accordi alle spalle della sua famiglia, va da Ilyas per reclamare i soldi che gli deve e lo minaccia.

Mentre rientra dall'incontro con Ilyas, Ibrahim si imbatte in Serap che rimane sconvolta dalla sua presenza.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 19 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

