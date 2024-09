Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato venerdì 13 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Leyla viene incastrata per omicidio il giorno della sua scarcerazione. Quando arriva Aslan, gli racconta che la sua compagna di cella Melek si è ferita da sola con un coltello mentre urlava il nome di Leyla.

Grazie ad una registrazione, Aslan scopre che si tratta di un piano di Hulya che aveva corrotto Melek per non far uscire Leyla dalla prigione.

Aslan, furioso con la madre per quello che ha fatto a sua figlia, litiga violentemente con Hulya e dà fuoco alla villa dei Soykan. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 13 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

