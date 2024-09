Nel nuovo episodio della fiction turca The Family 2 (Aile), pubblicato mercoledì 11 settembre in esclusiva on demand su Mediaset Infinity, Aslan chiede aiuto a sua zia Nedret proponendole di diventare sua socia nella gestione degli affari al porto.

Successivamente Aslan e i suoi rintracciano Sansar, un uomo che può essere ricattato per l'omicidio di suo fratello. Il piano di Aslan è di costringere Sansar a costituirsi anche per l'omicidio di Tolga così da dimostrare l'innocenza di Leyla. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'11 settembre della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

